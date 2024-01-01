Обвиняемый в убийстве семейной пары в Пермском крае хотел сбежать на СВО Его задержали в день, когда он поехал в военкомат Поделиться Твитнуть

фото: ProCHAD

Обвиняемый в убийстве лесника и его супруги в п. Октябрьском Пермского края через несколько дней после преступления сообщил жене, что хочет подписать контракт и отправиться на спецоперацию. Об этом женщина рассказала корреспонденту «КП-Пермь».

В день убийства мужчина, работавший трактористом на лесной делянке, сказал жене, что едет в Октябрьский «забрать долг». Вернувшись спустя два часа, как отметила супруга, «он выглядел взъерошенным».

На следующий день, когда обнаружили тела, подозреваемый напился. Жене показалось странным его поведение, и она спросила, не причастен ли он к убийству. Муж вину отрицал, а в начале января объявил, что принял решение заключить контракт с Вооружёнными силами РФ. Женщина была не против, она забрала детей и уехала к матери в Свердловскую область.

Про задержание супруга она узнала утром 16 января. В этот день мужчина ездил в военкомат в Пермь. Известно, что подписать контракт он не успел.

Женщина сообщила журналисту, что обвинения, предъявленные супругу, её шокировали. Ни о каких неприязненных отношениях мужа и жертв женщина не знала.

Известно, что в своё время подозреваемый уже проходил военную службу по контракту и ушёл из армии, когда в семье появились дети. Мужчина хотел стать фермером, но попытка завести хозяйство оказалась неудачной. Поэтому он пошёл работать охранником, а в 2022 году стал вальщиком леса.

Напомним, резонансное преступление произошло 24 декабря 2023 года. Неизвестный проник в дом лесника и его жены и нанёс им смертельные удары.

18 января подозреваемому предъявили обвинение по статьям «Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем» и «Разбой» и арестовали. Свою вину он признал, а в его доме нашли улики.

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