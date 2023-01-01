Максим Артамонов В Октябрьском Пермского края расследуется уголовное дело об убийстве супружеской пары Доклад о ходе расследования ждёт глава СК Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В центральный аппарат Следственного комитета будет представлен доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 23 декабря неизвестный пришёл в частный дом к жителям посёлка Октябрьский и убил двух супругов, после этого скрылся с места преступления.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.