Максим Артамонов
В Октябрьском Пермского края расследуется уголовное дело об убийстве супружеской пары
Доклад о ходе расследования ждёт глава СК Александр Бастрыкин
В центральный аппарат Следственного комитета будет представлен доклад об обстоятельствах убийства супружеской пары в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, вечером 23 декабря неизвестный пришёл в частный дом к жителям посёлка Октябрьский и убил двух супругов, после этого скрылся с места преступления.
Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений).
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