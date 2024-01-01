Обвиняемый в убийстве супружеской пары в Октябрьском арестован Следствие полагает, что преступление было совершено из-за неприязни Поделиться Твитнуть

Скриншот видео задержания/СУ СКР по Пермскому краю

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю мужчине 1992 года рождения предъявлены обвинения в совершении преступлений, которые предусмотрены подпунктами «а» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ, а также пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ. Конкретно, ему предъявили обвинение в убийстве двух лиц, совершенном с применением насилия и разбоя с изъятием ценностей, а также в совершении разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшего. Также 18 января суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения его под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, 23 декабря прошлого года обвиняемый пришёл в дом жителей посёлка Октябрьский, причинил жестокие телесные повреждения обоим супругам, в результате чего они скончались на месте происшествия.

Следователем продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, подозреваемого задержали вечером 16 января.

Ранее сообщалось, что злоумышленник зверски расправился с хозяином дома, он разрубил ему голову топором. В тот день у супружеской пары осталась ночевать их восьмилетняя племянница. По словам девочки, тётя вышла в огород, а затем послышался её крик, на который выбежал муж. Вскоре он тоже громко закричал. Убийца заходил в дом, но девочку не тронул, она всю ночь просидела в доме.

Ранее выдвигалась версия, что преступление могло произойти из финансовых соображений. Сын супружеской пары — участник СВО. Он посылал родителям деньги. Однако следствие считает, что мотивом убийства стали неприязненные отношения преступника к хозяину дома, они были коллегами, а ограбление было сымитировано.

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