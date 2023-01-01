Максим Артамонов Убийство супругов в Октябрьском могло произойти из-за денег воюющего в зоне СВО сына Военнослужащий присылал родителям свою зарплату Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Стали известны подробности жестокого убийства в Октябрьском Пермского края, где рядом с частным домом были обнаружены тела лесника и его супруги. Сестра погибшей женщины рассказала изданию 59.ru о случившемся.

В частности, выяснилось, что 23 декабря у супружеской пары осталась ночевать их восьмилетняя племянница, т.к. родители уехали в Екатеринбург. По словам девочки, когда они гостила у родных, тётя вышла в огород, а затем послышался её крик, на который выбежал муж. Вскоре он тоже громко закричал на улице.

После этого в их дом зашёл незнакомый мужчина, одетый во всё чёрное. Он сказал ребёнку: «Сиди тихо. Твою тётю съел медведь». Затем незнакомец добавил, что теперь медведь ходит в огороде и рядом с баней, и поэтому выходить нельзя. После этого мужчина начал искать что-то в вещах хозяев дома, залез в сумку убитой женщины и достал оттуда кошелёк. Всё это происходила на глазах ребёнка. Девочка хотела позвонить родителям, но он забрал у неё телефон, отвёл её в комнату и запер там, а сам ушёл.

Всю ночь девочка провела в комнате одна, а утром выбралась из дома и убежала через окно в дом родителей, при этом она не видела тел убитых, поскольку выбежала с другой стороны дома.

Убитый мужчина работал на частной пилораме, а его жена — в сельском детском садике.

Полицию вызвали коллеги убитого мужчины, которые утром, как обычно, приехали, чтобы забрать его на пилораму.

По мнению сестры убитой женщины, преступление могло произойти из финансовых соображений, потому что супругам посылал деньги их сын — участник СВО. Родственники убитых также считают, что убийство не было спонтанным.

По данным СМИ, тело мужчины было обнаружено в гараже. Ему топором разрубили голову. Убитая женщина лежала у бани рядом с домом.

После убийства было возбуждено уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений). Расследование преступления взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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