Алёна Бронникова Пермский краевой суд рассмотрит дело об убийстве супружеской пары в Октябрьском Злоумышленник зверски убил хозяев дома и похитил около 6 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Пермский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Октябрьского городского округа, зарубившего в декабре 2023 года супружескую пару. Злоумышленника обвиняют в совершении преступления по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

«По версии следствия, обвиняемый, преследуя корыстный умысел, с целью разбоя и хищения имущества, совершил убийство мужчины и женщины. С этой целью, злоумышленник проник в ночное время в дом, где проживали потерпевшие, застав их врасплох, стал наносить им множественные удары по жизненно важным органам. В результате супруги скончались на месте происшествия», — сообщает краевая прокуратура.

Совершив преступление мужчина похитил имущество, предполагая, что в нём находись денежные средства. Позже выяснилось, что сумма похищенного составила не более 6 тыс. руб.

Утвердив обвинительное заключение, прокуратура направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, резонансное преступление произошло 24 декабря 2023 года. Неизвестный проник в дом лесника и его жены, работавшей в частном детском садике, и нанёс им смертельные удары. Тело мужчины было обнаружено в гараже, убитая женщина лежала у бани рядом с домом. Было возбуждено уголовное дело, расследование преступления взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сестра погибшей женщины рассказала, что у супружеской пары осталась ночевать их восьмилетняя племянница. Девочка услышала на улице крик тёти, на который выбежал муж, после этого послышался его крик. Затем в дом зашёл незнакомый мужчина и сказал, что тётю съел медведь. Незнакомец начал искать что-то в вещах хозяев дома, залез в сумку убитой женщины, достал оттуда кошелёк. Девочка хотела позвонить родителям, но мужчина забрал у неё телефон, отвёл её в комнату и запер там, а сам ушёл. Утром девочка через окно выбралась из дома и убежала к родителям. Убитых она не видела. Полицию вызвали коллеги лесника.

Как отметила сестра убитой женщины, преступление могло произойти из финансовых соображений. Сын супружеской пары участвует в СВО, он посылал родителям деньги.

Подозреваемого задержали 16 января, в этот день он поехал в военкомат, чтобы заключить контракт и отправиться на СВО, однако сделать этого не успел. Ему предъявили обвинение и арестовали. Свою вину он признал, а в его доме нашли улики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.