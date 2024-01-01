В Кунгурском округе Прикамья сильный ветер сорвал крыши с домов О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 28 августа сильный ветер стал причиной срыва крыш с домов в дер. Каменка Кунгурского округа. Об этом сообщили в местной поисково-спасательной службе и разместили в паблике видео, на котором запечатлён разгул стихии.

На кадрах видно, как порывом ветра срывает листы железа с кровли, а бегущих в укрытия людей поток воздуха сбивает с ног.

«Вот такая погода была сегодня в Кунгурском муниципальном округе. О пострадавших не сообщается», — рассказали спасатели.

Напомним, 28 августа в Пермском крае было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики пообещали сильные дожди с градом и шквалистым ветром до 25 м/с.

В Перми сегодня сообщалось, что порывом ветра уронило дерево, которое оборвало провода линии электропередачи.

С 29 августа в Прикамье обещают смену погоды: в регионе продолжатся кратковременные дожди и резко похолодает.

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