В Пермском крае началось резкое похолодание Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

После прохождения холодного фронта по Пермскому краю в четверг 29 августа ожидается понижение температуры воздуха. Ночью она окажется на уровне +8…+13°, в Перми около +11°, а дневной прогрев будет слабым: по краю ожидается +16…+21°, в Перми около +17°. По сравнению с предыдущим днём похолодает сразу на 8 градусов. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается осадков, то в ночное время на юго-востоке региона ещё выпадут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами и усилением ветра до 14 м/с. Днём небольшие дожди продолжатся на севере и западе Пермского края.

В краевом центре ночью также выпадет небольшой дождь, а днём будет без существенных осадков.

Понижение температуры в Пермском крае продолжится до 31 августа.

Ранее сообщалось, что вечером 28 августа в Перми шквальный ветер повалил дерево и порвал провода.

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