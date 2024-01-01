В Перми шквалистый ветер повалил дерево и порвал провода Поделиться Твитнуть

Вечером 28 августа в Перми на ул. Генерала Ватутина (м/р Кислотные дачи) сильный ветер повалил дерево, которое при этом порвало провода, сообщили свидетели в телеграм-канале «ЧП Пермь. Новости».

На видео, снятом местными жителями, запечатлены упавшее дерево и оборванные провода неподалёку.

Ранее специалисты ГИС-Центра ПГНИУ в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» предупреждали жителей Перми о возможности сильных дождей, шквалистого ветра и града вечером в среду. Метеорологи рассказали, что подобные шквалы формируются из-за высокой скорости ветра в средней тропосфере, где она нынче достигла 100 км/ч. Они отметили, что сложились самые благоприятные условия для возникновения шквалов, начиная с 25 мая.

Ранее краевое МЧС опубликовало предупреждение о потенциально опасных природных явлениях, таких как град и ливни.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.