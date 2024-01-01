На Пермский край надвигается грозовой фронт Объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

Шквал в Очёре / фото: тг-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы"

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. На северные районы Прикамья смещается мезомасштабная конвективная система, способная вызвать сильные дожди, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

За час в некоторых районах Пермского края может вылиться до 30 мм осадков, а за 12 часов — до 50 мм.

Не исключено, что непогода затронет не только северные, но и центральные районы Прикамья, включая Пермь. Наибольшая вероятность ливней — в районах немного севернее краевого центра. Ждать ухудшения погоды стоит после 14 часов местного времени.

«Развитию шквалов сегодня способствует высокая скорость ветра в средней тропосфере до 100 км/ч на высотах 5-6 км. Условия для сильных шквалов наиболее благоприятные за последние три месяца, с 25 мая», — добавили учёные Пермского госуниверситета.

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