Зарина Ситдикова Стрелявшего по детям жителя Прикамья приговорили к принудительным работам Инцидент произошёл в Чайковском минувшей весной Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Житель Чайковского, который минувшей весной устроил стрельбу по гулявшим на детской площадке девочкам, приговорён к принудительным работам на 1 год 7 месяцев с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 27 апреля во дворе дома по ул. Советской в Чайковском нетрезвого молодого человека вывел из себя шум, доносившийся с детской площадки. Он вышел на балкон и, используя страйкбольную винтовку, произвёл выстрелы пластиковыми шарами. В результате были травмированы две девочки 10 и 9 лет, которые играли во дворе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Нарушитель был задержан и отправлен в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 116 УК РФ (побои).

По решению суда, помимо принудительных работ, мужчина должен выплатить семье одной из потерпевших девочек 300 тыс. руб.

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