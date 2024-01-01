Стрелявшего по детям жителя Прикамья отправили в СИЗО Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве Поделиться Твитнуть

Мужчина открыл стрельбу по детям в Чайковском

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В Чайковском Пермского края местному жителю предъявили обвинение в хулиганстве, а по ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, вечером 27 апреля во дворе дома по ул. Советской в Чайковском нетрезвого молодого человека вывел из себя шум, доносившийся с детской площадки. Он вышел на балкон и, используя страйкбольную винтовку, произвёл многочисленные выстрелы пластиковыми шарами. В результате были травмированы две девочки 10 и 9 лет, которые играли во дворе. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, они находятся на амбулаторном лечении.

Мужчина был задержан. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

На суде 21-летний житель Чайковского признал свою вину.

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