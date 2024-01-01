В Прикамье мужчина открыл стрельбу по детям во дворе дома Поделиться Твитнуть

Мужчина открыл стрельбу по детям в Чайковском

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В субботу, 27 апреля, в Чайковском Пермского края с балкона дома №53 по ул. Советской мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья по детям. Затем мужчина выбежал во двор с битой, угрожая ей несовершеннолетним. Соседи вызвали полицию, мужчину задержали. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы ЧП.

В пресс-службе краевой полиции «Новому компаньону» прокомментировали происшествие.

«27 апреля 2024 года в 19:10 в дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому городскому округу поступило сообщение о стрельбе пластиковыми шариками во дворе дома. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Проведённое медицинское освидетельствование выявило у него состояние алкогольного опьянения. Медицинская помощь оказана двум несовершеннолетним девочкам, у обеих обнаружены синяки на руках и ногах. Материалы переданы в СУ СК РФ по Пермскому краю краю для принятия решения», — заявили в ведомстве.

Когда мужчину задерживали, он не сопротивлялся, рассказал один из очевидцев. Причины поведения буйного чайковца устанавливаются.

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