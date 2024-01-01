На стрелявшего по детям жителя Прикамья завели уголовное дело Следком просит суд отправить задержанного в СИЗО Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи отдела по городу Чайковскому СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 21-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

О происшествии 27 апреля во дворе дома по ул. Советской в Чайковском «Новый компаньон» уже писал ранее.

Выяснилось, что нетрезвого молодого человека вывел из себя шум, доносившийся с детской площадки во дворе дома. Используя страйкбольную винтовку, он произвёл многочисленные выстрелы пластиковыми шарами. В результате были травмированы две девочки 10 и 9 лет, которые играли на детской площадке. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся на амбулаторном лечении.

Следователи задержали мужчину. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение.

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