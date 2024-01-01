Алёна Бронникова Владельцам квартир дома в Прикамье, где взорвался газ, направили по 15 тысяч рублей Жителям повреждённых помещений компенсируют часть утраченного имущества Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Власти Пермского края направили владельцам жилья в многоквартирном доме Кизела, где 22 августа произошёл взрыв газа, выплаты на первоочередные нужды. Как написал в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, размер такой выплаты составляет 15 тыс. руб.

«Также по моему поручению жителям повреждённых квартир назначена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Сумма компенсации варьируется в зависимости от причинённого ущерба», — добавил губернатор.

Главе округа поручено лично проконтролировать оказание помощи. В данный момент на месте продолжаются работы по обследованию здания, специалисты делают необходимые расчёты, по результатам которых будет принято решение о восстановлении дома или строительстве нового.

Напомним, 22 августа в жилом доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле произошёл хлопок газа, в результате которого был частично разрушен четвёртый этаж, чердак и кровля. Из дома эвакуировали 26 жильцов, для которых подготовили два пункта временного размещения. По информации МЧС, в результате происшествия пострадал один человек, который проходит лечение в ожоговом центре Перми.

По факту ЧП сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что двое жильцов квартиры в состоянии алкогольного опьянения пытались демонтировать газовую плиту. Это привело к утечке и образованию газовоздушной смеси. При воспламенении она вспыхнула.

Дмитрий Махонин поручил провести обследование пригодности дома к дальнейшей эксплуатации. По результатам будет приниматься решение: предоставлять людям постоянное жильё взамен утраченного или восстанавливать дом. Также было принято решение об оказании материальной помощи пострадавшим.

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