В Пермской пригородной компании прокомментировали ЧП с электропоездом «Финист» Один из вагонов во время рейса задымился Поделиться Твитнуть

скриншот видео

В Перми в городских пабликах распространилось видео с дымящимся вагоном электропоезда «Финист». Сообщается, что кадры сделаны в семь часов вечера 26 августа на ж/д станции Промучасток. На кадрах виден состав электрички с открытыми дверьми, люди покидают состав, а из-под вагона идёт дым. Отмечается, что дальше электричка не поехала.

В Пермской пригородной компании «Новому компаньону» прокомментировали случившееся. «Угрозы здоровью и жизни пассажиров и сотрудников не было, все оперативно были эвакуированы, людей доставили дополнительным поездом до места назначения», — рассказали в ППК, добавив, что о причинах неисправности смогут рассказать в СвЖД после окончания проверки.

Ранее сообщалось, что в Перми идёт замена электропоездов «Ласточка» на новые импортозамещённые электрички «Финист». Пять «Ласточек» уже заменено, осталось заменить ещё столько же.

Напомним, новый поезд «Финист» совершил в Пермском крае свой первый рейс в июле. Запустить новые электропоезда должны были раньше, однако электричка не прошла обкатку и была отправлена на завод-производитель.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что прокуратура начала проверку по факту неисправности электрички «Финист» на маршруте Пермь—Екатеринбург.

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