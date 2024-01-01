Пять поездов «Финист» заменили в Прикамье пять «Ласточек» Обновление подвижного состава продолжится Поделиться Твитнуть

Пять новых отечественных электропоездов «Финист» заменили в Пермском крае пять «Ласточек», которые были отправлены в другие регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ведомстве добавили, что «Финисты» курсируют на городском маршруте № 6043 «Пермь II — Пермь Сортировочная — Лёвшино — Пермь II», а также на пригородных из Перми в Чусовой и Верещагино.

В составах по пять вагонов и по 401 посадочному месту без учёта откидных сидений и мест для маломобильных пассажиров. У каждого места есть USB-розетки.

Отмечается, что в «Финистах» по три санитарных модуля, оснащённых пеленальными столиками. В «Ласточках» было по два. Есть также подъёмники для инвалидных колясок.

Во всех вагонах работают системы микроклимата и обеззараживания воздуха.

В настоящий момент на Пермском полигоне Свердловской железной дороги курсируют пять поездов «Финист» и пять «Ласточек». Обновление подвижного состава продолжится.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», первый новый электропоезд ЭС104 «Финист», пришедший на смену «Ласточкам», начал ходить по кольцевому маршруту в Перми и на нескольких пригородных маршрутах Прикамья с 8 июля. А с 1 сентября в Пермском крае запустят дополнительные электропоезда «Финист» в направлении Кизела и Губахи.









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