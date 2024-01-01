В Перми ждут помощника президента РФ Андрея Фурсенко Он может принять участие в открытии нескольких учебных заведений Поделиться Твитнуть

ТАСС

На следующей неделе в Перми ожидается официальный визит помощника президента России Андрея Фурсенко.

Согласно информации, полученной газетой "Звезда" от своих источников, его визит включает участие в церемонии открытия новой Краевой музыкальной школы, а также учебного заведения в Култаево на 825 ученических мест и обновленного здания колледжа им. Славянова, которое будет готово принять учащихся после капитальной реконструкции и реставрации.

Андрей Фурсенко до назначения на пост помощника главы государства занимал должность министра образования Российской Федерации с 2004 по 2012 год.

Краевую музыкальную школу в квартале между улицами Папанинцев, Энгельса, Боровой и Углеуральской в Дзержинском районе Перми (в районе ДКЖ) достроили в начале года. В комплексе 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест. Учиться здесь будут 350 человек. Помимо классов для учёбы, в школе разместился интернат на 100 мест.

В августе в Перми выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания колледжа им. Славянова. Реставрация учебного корпуса велась с 2020 года.

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