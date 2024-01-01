Алёна Бронникова В Перми выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания колледжа Славянова Реставрация учебного корпуса велась с 2020 года Поделиться Твитнуть

В Перми получено разрешение на ввод в эксплуатацию обновлённого здания учебного корпуса политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова (ул. Уральская, 78). Как сообщил губернатор Прикамья в своём telegram-канале, капитальный ремонт и реставрационные работы были проведены в нём впервые.

«Во время строительства здесь заменили все несущие конструкции и крышу, перестроили третий и четвёртый этажи. Также строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы отопления и водопровода. Полностью сохранили исторический облик фасада и части помещений», — написал глава региона.

Корпус колледжа строился в течение нескольких лет. С 1928 по 1930 годы были возведены первые два этажа, до четырёх этажей здание было достроено в 1956 году, а в 1969-м его признали памятником архитектуры.

Работы по ремонту начались только в 2020 году. Победителем аукциона по реставрации и приспособлению для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н. Г. Славянова» стало ООО «Пермстроймет+». Компания предложила выполнить работы за 530,49 млн руб.

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