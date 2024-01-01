Глава РФБ назвал проколом ситуацию со сборной Колумбии на турнире в Перми И анонсировал изменения в расписании Фонбет Кубка Дружбы Поделиться Твитнуть

Андрей Кириленко Фото: РФБ

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал ситуацию с приездом на турнир Фонбет Кубок Дружбы в Пермь ненастоящей сборной Колумбии.

«Что касается Колумбии — прежде всего, спасибо прессе за внимание, потому что за последние два дня о баскетболе журналисты написали столько, сколько не писали за несколько лет. А если серьёзно, то это, конечно, большое разочарование. Команда не смогла соответствовать уровню турнира. Но мы точно не хотели кого-то надуть, — сказал Кириленко. — Для нас это форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое. Мы этот случай, конечно, учтём и будем обращать внимание на вещи, о которых раньше не могли и подумать».

Напомним, команда из Колумбии в первом туре Фонбет Кубка Дружбы проиграла «Парме» с разницей в 102 очка. После чего Федерация баскетбола Колумбии (FCB) официально опровергла участие своей команды в турнире, заявив, что не получала приглашения. Выяснилось, что в Пермь приехала команда любителей. После скандала организаторы решили перекроить сетку турнира.

Кириленко заявил, что в заключительный день Кубка Дружбы 25 августа сборная России снова сыграет с БК «Парма»: «Мы посмотрели и решили, что в плане спортивной составляющей самый большой накал борьбы у сборной России был именно в матче с хозяевами. Поэтому снова ждём классную игру и продолжение соперничества, начатого в четверг. В «Парме» играют парни, которые могли быть и в обойме сборной, — Самсон Руженцев, Тимофей Якушин, Стас Ильницкий и другие».

Начало игры в 14:30. А до этого, в 11:30, состоится игра сборной Венесуэлы и БК «Парма-М».

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