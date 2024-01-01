Менеджером приехавшей в Пермь скандальной сборной Колумбии оказался российский студент Поделиться Твитнуть

коллаж АиФ-Прикамье

Автор сайта Sports.ru выяснил, что контакт, предоставленный Российской федерации баскетбола для связи с менеджером сборной Колумбии по баскетболу для организации матчей в Перми на Кубок Дружбы, принадлежит 25-летнему студенту российского вуза.

Напомним, когда 21 августа состоялся матч Кубка Дружбы, в котором БК из Перми «Парма» разгромила колумбийцев со счётом 155:53, Федерация баскетбола Колумбии (FCB) официально опровергла участие своей команды в турнире, заявив, что не получала приглашения, при этом намекнув на потенциальные юридические последствия для тех, кто использовал символику национальной сборной без её разрешения.

Российская федерация баскетбола (РФБ) настаивает на том, что переговоры с колумбийцами шли по официальным каналам, и показала журналистам согласие, подписанное главой FCB. Этот документ подтверждал участие сборной, а также содержал контактные данные менеджера команды Софии Оробио.

Один из авторов блогов на Sports.ru выяснил, что указанная в письме электронная почта принадлежит одному из игроков команды, сыгравшей в Перми с «Пармой», Кристиану Давиду Москере Дюрану (на фото). Он студент Казанского государственного архитектурно-строительного университета, который ранее играл за свою альма-матер в студенческой лиге по баскетболу 3x3 и турнирах по фиджитал-баскетболу.

В ходе проверки информации perm.aif.ru удалось подтвердить данные автора Sports.ru, чтобы прийти к тем же выводам: РФБ могла договариваться об участии в профессиональном турнире любительской команды с одним из её участников, 25-летним студентом КГАСУ.

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