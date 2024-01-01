Алёна Бронникова Готовность муниципалитетов к отопительному сезону в Пермском крае составляет 64% Министр ЖКХ заявил об отсутствии рисков и выполнении работ в срок Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону в Пермском крае на 10 августа составила 64%. График подготовки выполнен в отношении 10,5 тыс. многоквартирных домов, что составляет 63% от общего числа, а также 4,8 тыс. объектов социальной сферы (65%), котельных — на 60%, тепловых сетей — на 63%.

Доклад о готовности региона к предстоящему сезону был представлен депутатам краевого заксобрания министром ЖКХ и благоустройства Прикамья Артёмом Балахниным в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании 22 августа. Он рассказал, что в нормативное состояние также необходимо привести более 1,4 тыс. котельных, порядка 68 тыс. км коммунальных сетей. На эти цели в 2024 году в бюджете предусмотрено 4,7 млрд руб.

Отвечая на вопросы депутатов, министр также сообщил о работах, которые ведутся в Соликамском городском округе:

«В отношении Соликамского городского округа под контролем министерства ведётся плановая работа по проведению гидравлических испытаний на тепловых сетях. Там отставаний нет, мы идём полностью в графике».

Он добавил, что на тех участках тепловой сети, где в прошлом году в Соликамске произошла авария, в данный момент ведётся капремонт, общая протяжённость работ составляет свыше 4 км. Отдельное внимание уделяется подготовке сетей Красновишерска. «В целом по Пермскому краю мы не видим рисков, на сегодняшний день все идут в планах-графиках», — добавил глава ведомства.

На заседании 22 августа отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Мария Коновалова (отпуск), Александр Мотрич (отпуск), Андрей Силаев (отпуск), Георгий Ткаченко (командировка), Сергей Черезов (командировка) и Павел Черепанов (командировка).

Напомним, в декабре прошлого года в Соликамске произошла серия коммунальных аварий, из-за которых в разгар зимы без отопления остались около тысячи жителей. Заместитель главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был отправлен в отставку. Главе округа Евгению Самоукову губернатор объявил выговор, после чего чиновник сложил с себя полномочия по собственному желанию. Глава региона поручил направить на ремонт аварийных участков тепловых сетей в Соликамске дополнительно из краевого бюджета 62 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.