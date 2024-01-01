Алёна Бронникова Расходы на строительство третьего моста в Перми планируют перенести с 2025 на 2027 год Перераспределение финансирования связано с уточнением графика работ Поделиться Твитнуть

Проектом закона о поправках к бюджету Пермского края на 2024-2026 годы запланировано перераспределение расходов на строительство третьего моста через Каму в Перми. Документом предлагается перенести финансирование работ с 2025-го на 2027 год.

«Предлагается в 2025 году уменьшить расходы по Агентству по сопровождению концессионных проектов Пермского края по объекту "Мостовой переход через р. Кама с подходами" на 753,2 млн руб. в связи с уточнением графика производства работ, с перераспределением расходов на 2007 год», — сообщается в документации к законопроекту, опубликованной на сайте краевого парламента.

Отмечается, что со второго по шестой этапы строятся в рамках концессии за счёт средств регионального бюджета в размере 10,4% и инвестора — 89,6%. Стоимость работ на данных участках оценивается в 75,8 млрд руб., из них 7,9 млрд руб. на период 2025-2029 годов — из бюджета Прикамья, 67,9 млрд руб. — средства инвестора.

Напомним, строительство третьего моста через Каму в Перми разбито на шесть этапов. Первый включает в себя работы по переустройству пл. Гайдара. Он реализуется полностью за счёт регионального бюджета. В апреле был выбран подрядчик — АО «Уралмостострой». Контракт заключён на 861,9 млн руб. В июне компания приступила к работам.

Остальные этапы проекта будут реализованы с привлечением «иных источников финансирования». После завершения первого этапа предполагается начать строительство непосредственно мостового перехода. Также в проекте заложено строительство на правом берегу дороги от ул. Борцов Революции до ул. Жукова и реконструкция ул. Спешилова в месте примыкания к новому направлению, на левом берегу — возведение эстакады на пл. Гайдара с реконструкцией подходов по улицам Екатерининской и Окулова, реконструкция транспортного узла в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова.

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