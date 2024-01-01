Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Официальное открытие второго ресторана TomYumBar в Перми состоится 23 августа Компания «Гастрономия» планирует открыть в городе ещё три точки этого бренда Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

Как уже сообщал «Новый компаньон», в ТРК «Планета» 19 августа начал работу второй ресторан сети TomYumBar в Перми. Как пояснил руководитель компании «Гастрономия» (развивает ресторанные бренды TomYumBar, «Хочу пури» и «Перчини») Тимофей Тиховский, открытие было техническим, ресторан работает в тестовом режиме. Официальное торжественное открытие намечено на 23 августа.

Новый ресторан площадью в 300 кв. м. рассчитан на 120 мест. Планируемое количество посещений — 250 человек в день. По словам Тимофея Тиховских, первый день работы показал отличные результаты: количество посещений достигло 400, а средний чек превысил 2000 руб. при плановом значении в 1300-1450 руб.

По словам руководителя компании «Гастрономия», второй TomYumBar в Перми (первый работает в ТРК iMall «Эспланада» с 2022 года) стал самым дорогим в сети по уровню инвестиций: его открытие потребовало вложений в 50 млн руб. Это 32-й ресторан сети, другие «ТомЯмБары» работают в большинстве сибирских городов, в Сочи и Краснодаре, а также за рубежом — в Астане, Алматы и Ташкенте. Планируется заход в Москву и Санкт-Петербург.

В Екатеринбурге работает пять ресторанов бренда, и, по словам Тиховских, они полностью закрывают в городе нишу паназиатской кухни. Столько же ресторанов планируется открыть и в Перми, однако, как считает руководитель «Гастрономии», в городе есть серьёзный недостаток подходящих площадок, поэтому совершить эту экспансию так быстро, как планировалось — за два-три года — вряд ли получится. Рестораторы рассматривают разные форматы — и небольшие, в пределах 100 кв. м, и отдельные помещения, и корнеры на фудкортах, главное — чтобы исследования показали устойчивый потребительский трафик.

Генеральный директор компании «TomYumBar франчайзинг», новосибирский ресторатор Алексей Макаров рассказал, что основной «фишкой» сети являются оригинальные продукты из Таиланда: перчики чили, листья каффрского лайма, корень галангала и лемонграсс. В какой точке России ни находился бы ресторан сети, все ингредиенты, обеспечивающие легендарному тайскому супу его неповторимый букет и остроту, доставляются туда бортами с исторической родины заглавного блюда.

Ещё одна «фишка» — возможность для посетителя самому «собрать» суп из продуктового «конструктора», варьируя набор и количество ингредиентов. Варьируется по желанию клиента и острота супа: есть четыре основные степени остроты (большинство заказывает первую, и это всё равно острый суп), но есть и пятая степень, для самый «отбитых» гурманов — это субстанция, называемая «кровь дьявола», которая добавляется в блюдо из микроскопической пластиковой пипетки, на вкус — чистый капсаицин.

Кроме супа, в меню ресторана — воки, суши, темпура, особая линейка фирменных десертов, которые так и просятся в соцсети в виде фото. Кроме стандартных напитков существуют и фирменные — специально разработанное пиво и освежающий напиток из тамаринда; этот фрукт тоже заводится из Таиланда.

Представлено специальное детское меню, кроме того, в обоих пермских «ТомЯмБарах» работают детские комнаты. По словам Тимофея Тиховских, это потребовало дополнительных вложений, но оправдывает себя: в торговых центрах много посетителей с детьми.

В день официального открытия второго «ТомЯмБара» в Перми будет продана рекордная, пятимиллионная с момента открытия сети TomYumBar порция знаменитого тайского супа.

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