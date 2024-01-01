В пермском ТРК начинает работу ресторан грузинской кухни Техническое открытие состоится 12 февраля Поделиться Твитнуть

В ТРК «Семья» в понедельник, 12 февраля, в 16:00 состоится техническое открытие нового ресторана грузинской кухни «Хочу Пури» на 112 посадочных мест. Он расположен на третьем этаже торгового комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».

Ранее на этом месте работал ресторан Casa Mia. «Хочу Пури» увеличил арендную площадь на 10%.

«Хочу Пури» — федеральная сеть, которая представлена в нескольких городах России. Бренд принадлежит компании «ЯсноРестораны». Первый ресторан сети в Перми открылся прошлым летом в ​iMALL "Эспланада".

«С этими же партнёрами ТРК "Семья" готовит ещё один проект — ресторан итальянской кухни «Перчини». Он разместится на третьем этаже ТРК. Для ресторана подготовлена расширенная до 282 кв. м площадка, которую ранее занимал «Тсуру». Открытие «Перчини» планируется весной. Появление новых заведений — часть крупного проекта ТРК по обновлению ресторанной зоны», — рассказали в торговом центре.

«Хочу Пури» в «Семье» будет работать ежедневно с 10 до 22 час.

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