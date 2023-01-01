В Перми заработал первый ресторан федеральной сети «Перчини» В перспективе компания планирует открыть ещё одно заведение Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

В Перми 26 июля открылся первый ресторан итальянской кухни федеральной сети «Перчини» (ул. Ленина, 68). Основа меню этих ресторанов — пицца и паста.

Бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова во время пресс-конференции перед открытием ресторана сообщила, что компания инвестировала в открытие заведения в Перми 53 млн руб. По её словам, ресторан будет работать не по франшизе, а под управлением головной компании сети «Ресторатор Франчайзинг Групп».

Кроме того, Носова анонсировала открытие ещё одного ресторана в Перми.

Сеть «Перчини» была основана в 2007 году в Новосибирске. Сегодня работает 28 ресторанов в 18 городах: Сочи, Москве, Уфе, Астане, Тюмени и др.

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