Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Расширение сети ресторанов «Перчини» в Перми зависит от наличия подходящих площадок Главный конкурент итальянских ресторанов – рестораны кавказской кухни Поделиться Твитнуть

Фото: ООО "Ресторатор Франчайзинг Груп"

По случаю открытия второго ресторана сети «Перчини» в Перми руководители предприятия пригласили журналистов и блогеров на пресс-ланч, где поговорили об особенностях современности на российском ресторанном рынке, а также о ситуации в сфере общепита в Прикамье.

Ресторан площадью около 400 кв. м открылся на фудкорте ТРК «Семья». От первого ресторана сети, работающего на эспланаде, новая точка отличается отсутствием в меню блюд с гриля. По словам бренд-директора сети «Перчини» Елены Носовой, формат фудкорта торгового центра не предполагает длительного ожидания подачи блюда, поэтому от гриля решено было отказаться.

Несмотря на это, в меню нового ресторана около 100 позиций, если учитывать напитки. Основным спросом, по словам бренд-директора, пользуются пицца и паста, а также десерты. Предметом гордости рестораторов являются собственная паста — она изготавливается каждое утро, «Перчини» не работает с полуфабрикатами, — а также пицца на ферментированном тесте, которое выстаивается в холодильнике не менее 48 часов. Для обеих позиций пришлось специально искать отечественных поставщиков специальной муки, которая ранее поставлялась из Италии.

В настоящее время 80% продуктов, с которыми работает «Перчини», — отечественные. Единственный продукт, который полностью поставляется из-за рубежа, — оливковое масло.

«Перчини» владеет собственным винодельческим хозяйством на Кубани, которое производит для ресторанов сети сухие белые, сухие красные и игристые вина.

В ресторан в ТРК «Семья» компания инвестировала порядка 40 млн руб.

Елена Носова сообщила, что в настоящее время планов по расширению сети в Прикамье нет, что связано с недостатком качественных площадок — достаточной площади и с хорошим трафиком. Если такая площадка будет найдена, компания «Ресторатор Франчайзинг Груп» — владелец сети «Перчини» — с удовольствием откроет ещё рестораны в Перми, поскольку пермский потребитель, по словам бренд-менеджера, отличается хорошим вкусом и покупательской активностью. Среди достоинств пермяков-посетителей ресторанов Елена Носова отметила умение разбираться в винах.

Маркетинговые исследования «Ресторатор Франчайзинг Груп» показывают, что итальянская кухня остаётся лидером потребительских предпочтений россиян. Единственным конкурентом может считаться грузинская кухня, а вот пик моды на Юго-Восточную Азию, по мнению Елены Носовой, уже в прошлом. В настоящее время ещё работают и занимают определённую долю рынка суши-бары и паназиатские рестораны, но они менее популярны, чем мясо и тесто.

Ресторан «Перчини» в ТРК «Семья» стал 34-й точкой в сети, которая была основана в Новосибирске и работает на российском рынке уже 17 лет. Рестораны сети открыты в 21 российском городе, а также в Астане (Казахстан).

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