В пермском ТРК «Семья» открылся ресторан «Перчини» Это стало завершающим этапом в обновлении ресторанного сегмента ТРК Поделиться Твитнуть

На третьем этаже торгового центра «Семья» в Перми открылся ресторан итальянской кухни «Перчини». Он разместился на площадях, которые ранее занимал ресторан «Тсуру».

Для «Перчини» площадку расширили в полтора раза — до 400 кв м.

«Открытие «Перчини» — завершающий этап в обновлении ресторанного сегмента ТРК, которое началось в 2023 году, — рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра. — В итоге общее количество мест в ресторанах ТРК увеличилось примерно на 25%, расширился ассортимент блюд русской, грузинской, итальянской кухни. Значительно расширились возможности для бизнес-ланчей в ТРК».

«Первые результаты работы новых ресторанов превосходят наши прогнозы, — прокомментировала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. — Это показывает правильность выбранных форматов и партнёров».

В 2024 году «Семья» планирует ещё несколько «точечных» проектов по расширению и обновлению арендаторов ресторанной группы.

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