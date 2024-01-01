В Перми открылся второй ресторан TomYumBar Он расположен на 2 этаже ТРЦ «Планета» в зоне фуд-корта Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

В понедельник, 19 августа, в торгово-развлекательном центре «Планета» (Пермь, ш. Космонавтов, 162Б) состоялось открытие ресторана паназиатской кухни международной сети TomYumBar. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Помимо легендарного супа Том Ям с уникальной рецептурой, в меню TomYumBar представлены такие позиции, как классические и запечённые роллы, суши, салаты, сашими, вок с овощами, мясом и морепродуктами, карри, а также десерты, завтраки и напитки», — сказано в информации.

Уточняется, что TomYumBar расположен на 2 этаже, в зоне фуд-корта. Ранее «Новый компаньон» писал, что TomYumBar заработает в ТРЦ «Планета» в августе.

Это второй ресторан TomYumBar в Перми, первый открылся в 2022 году на площадке ТЦ «iMall Эспланада». В мае 2023 года генеральный директор компании «TomYumBar франчайзинг» Алексей Макаров сообщил о планах увеличить количество заведений сети в столице Прикамья. Речь тогда шла о ещё минимум пяти точках — трёх ресторанах и двух кафе в формате street-food.

Самый же первый ресторан TomYumBar в России открылся в 2016 году в Новосибирске. До последнего времени сеть насчитывала 30 заведений в 15 российских городах, а также в Казахстане и Узбекистане. Главной «фишкой» ресторана являются различные вариации тайского супа том-ям. В меню также представлены воки, суши, роллы, салаты, закуски, десерты и напитки.

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