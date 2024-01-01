Второй ресторан TomYumBar в Перми заработает в августе Он откроется в торгово-развлекательном центре «Планета» Поделиться Твитнуть

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В торгово-развлекательном центре «Планета» сообщили, что на площадке ТРЦ в августе откроется ресторан паназиатской кухни международной сети TomYumBar. Двери нового заведения распахнутся в самом центре «Планеты», добавили в администрации. Ранее «Новому компаньону» в «Планете» поясняли, что ресторан TomYumBar будет расположен рядом с фудкортом на втором этаже центра.

Напомним, первый ресторан TomYumBar в Перми открылся в 2022 году на площадке ТЦ «iMall Эспланада». А в мае 2023 года генеральный директор компании «TomYumBar франчайзинг» Алексей Макаров сообщил о планах увеличить количество заведений сети в столице Прикамья. Речь тогда шла о ещё минимум пяти точках — трёх ресторанах и двух кафе в формате street-food.

Самый же первый ресторан TomYumBar в России открылся в 2016 году в Новосибирске. До последнего времени сеть насчитывала 30 заведений в 15 российских городах, а также в Казахстане и Узбекистане. Главной «фишкой» ресторана являются различные вариации тайского супа том-ям. В меню также представлены воки, суши, роллы, салаты, закуски, десерты и напитки.

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