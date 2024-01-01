Андрей Стрельцов
«Молот» стал вторым на Кубке губернатора Пермского края
Понедельник стал заключительным днём хоккейного Кубка губернатора Пермского края. «Молот» уверенно обыграл ХК «Горняк», представляющий Свердловскую область, со счётом 6:0.
В составе пермской команды отличились Игорь Зенчиков, Арсений Ерохин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин, Дмитрий Аржанов и Дмитрий Конов.
Напомним, ранее подопечные Юрия Панова уступили ХК «Рубин» 2:3 и обыграли курганское «Зауралье» со счётом 6:2.
Одержав две победы в трёх матчах, «молотобойцы» заняли второе место. Почётный трофей завоевали хоккеисты «Рубина» из Тюмени.
После небольшой паузы наша команда отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в ещё одном предсезонном турнире имени заслуженного тренера России В.В. Шилова (0+), который пройдёт с 23 по 27 августа.
Новый сезон Всероссийской хоккейной лиги 2024/25 стартует 2 сентября. В первом матче регулярного чемпионата (0+) встретятся действующие обладатели Кубка Петрова и Кубка Шёлкового пути: «Нефтяник» и «Молот». Встреча состоится в Альметьевске (Татарстан).
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