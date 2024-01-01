Андрей Стрельцов «Молот» стал вторым на Кубке губернатора Пермского края Поделиться Твитнуть

Понедельник стал заключительным днём хоккейного Кубка губернатора Пермского края. «Молот» уверенно обыграл ХК «Горняк», представляющий Свердловскую область, со счётом 6:0.

В составе пермской команды отличились Игорь Зенчиков, Арсений Ерохин, Роман Ивашов, Дамир Рахимуллин, Дмитрий Аржанов и Дмитрий Конов.

Напомним, ранее подопечные Юрия Панова уступили ХК «Рубин» 2:3 и обыграли курганское «Зауралье» со счётом 6:2.

Одержав две победы в трёх матчах, «молотобойцы» заняли второе место. Почётный трофей завоевали хоккеисты «Рубина» из Тюмени.

После небольшой паузы наша команда отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в ещё одном предсезонном турнире имени заслуженного тренера России В.В. Шилова (0+), который пройдёт с 23 по 27 августа.

Новый сезон Всероссийской хоккейной лиги 2024/25 стартует 2 сентября. В первом матче регулярного чемпионата (0+) встретятся действующие обладатели Кубка Петрова и Кубка Шёлкового пути: «Нефтяник» и «Молот». Встреча состоится в Альметьевске (Татарстан).

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