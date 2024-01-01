Андрей Стрельцов Пермский «Молот» проиграл первый матч на Кубке губернатора Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Турнир Кубок губернатора Пермского края стартовал в Перми. Участие в нём принимают четыре клуба. Помимо хозяев — пермского «Молота» — за приз борются тюменский «Рубин», «Горняк» (Свердловская обл.) и «Зауралье» (Курган). В первый день соревнований были зафиксированы следующие результаты: «Горняк» выиграл у «Зауралья» по буллитам, а ХК «Молот» уступил «Рубину» 2:3. Голы у пермяков забили Арсений Ерохин и Роман Ивашов.

После игры Юрий Панов, главный тренер ХК «Молот», сказал: «Мне кажется, у ребят сегодня всё равно было волнение — первая домашняя игра, матч-открытие турнира, и губернатор пришёл. Может быть, перегорели, немножко в первом периоде уступили. Второй период, я думаю, выровняли. Было много большинства, его надо реализовывать. Хорошие моменты создавали, но, к сожалению, не забили. Если мы так же будем играть, с такой же самоотдачей, то удача в следующих матчах повернётся к нам лицом».

В воскресенье, 18 августа, «Молот» встречается с «Зауральем».

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