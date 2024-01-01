Андрей Стрельцов «Молот» одержал победу во втором матче Кубка губернатора Пермского края Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В Перми продолжается хоккейный турнир «Кубок губернатора Пермского края». В своём втором поединке хоккеисты «Молота» обыграли ХК «Зауралье» из Кургана со счётом 6:2. В составе пермской команды отличились Роман Ивашов, Виктор Пластинин, Дамир Рахимуллин, Роман Романов и дважды отличился Игорь Зенчиков.

«Сегодня удача была на нашей стороне, забили хорошие голы. Хорошо, здорово играли пацаны! Удовольствие и сами получали, и зрители, наверное, тоже. Единственное, что в концовке немного удалениями подпортили себе картинку», — прокомментировал итог встречи главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов.

Также в воскресенье на Кубке губернатора Пермского края ХК «Рубин» обыграл ХК «Горняк» и возглавил турнирную таблицу. Пермский клуб занимает второе место. В понедельник «молотобойцам» предстоит игра с ХК «Горняк» из Верхней Пышмы.

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