Власти продолжают поиск кандидатуры на должность главного архитектора Перми Сергей Карасев исполняет его обязанности временно Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми заявили, что продолжают поиск кандидатуры на должность первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главного архитектора. Так в мэрии прокомментировали сообщения СМИ о назначении на должность в качестве и.о. Сергея Карасева.

«С 1 июля 2024 года на Сергея Карасева было возложено исполнение обязанностей (первого замначальника департамента — главного архитектора Перми — ред.). В настоящее время ведётся поиск кандидата на эту должность», — пояснили в мэрии.

В администрации добавили, что Сергей Карасев по-прежнему работает в департаменте градостроительства и архитектуры администрации в должности начальника управления архитектуры и городского дизайна.

Напомним, главный архитектор Перми и первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин покинул должность в конце июня. Этот пост он занимал с 2015 года. Лапшин также является членом Союза архитекторов России и входит в Союз художников РФ.

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