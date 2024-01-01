Дмитрий Лапшин покинул пост главного архитектора Перми Его последним рабочим днём было 28 июня Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лапшин

Администрация Перми

Главный архитектор Перми и первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин покинул должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на городскую администрацию.

В мэрии заявили, что 28 июня у него был последний рабочий день. Получить оперативный комментарий у самого теперь уже бывшего главного архитектора не удалось.

Напомним, впервые о том, что Лапшин может покинуть должность главного архитектора города, стало известно в начале июня. Однако в мэрии тогда заявили: свой пост в департаменте он не покидает, а просто ушёл в отпуск. Как выяснилось, это не так.

Дмитрия Лапшина назначили главным архитектором Перми в 2015 году. Ранее он работал начальником департамента градостроительства и архитектуры города сначала в статусе и.о., затем был назначен полноценным руководителем ведомства. В 2021 году вошёл в состав комиссии по землепользованию и застройке, а в прошлом году возглавил комиссию по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Перми.

В сфере архитектуры чиновник работает уже более 25 лет. Он также является членом Союза архитекторов России и входит в Союз художников РФ.

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