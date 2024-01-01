Алёна Бронникова Главный архитектор Перми может покинуть должность Дмитрий Лапшин занял этот пост в 2015 году Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лапшин

Администрация Перми

Первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Дмитрий Лапшин может покинуть должность. Об этом сообщили сразу несколько источников «Коммерсантъ-Прикамье».

Связаться с самим Лапшиным изданию не удалось. В пресс-службе администрации города рассказали, что свой пост в департаменте он не покидает, а просто ушёл в отпуск.

Дмитрий Лапшин был назначен главным архитектором Перми в 2015 году. Ранее работал начальником департамента градостроительства и архитектуры города сначала в статусе и.о., затем был назначен полноценным руководителем ведомства. В 2021 году вошёл в состав комиссии по землепользованию и застройке, а в прошлом году возглавил комиссию по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Перми.

В сфере архитектуры чиновник работает уже более 25 лет. Он также является членом Союза архитекторов России и входит в Союз художников РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.