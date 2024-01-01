Исполняющим обязанности главного архитектора Перми назначен Сергей Карасев Ранее этот пост занимал Дмитрий Лапшин Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Исполняющим обязанности первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) и главного архитектора Перми стал Сергей Карасев, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье». Он занял эту должность после увольнения Дмитрия Лапшина.

Сергей Карасев работает в данном департаменте с 2011 года и ранее возглавлял управление строительства и городского дизайна в ДГА. Он обладает классным чином «муниципальный советник муниципального образования Пермского края I класса».

Напомним, главный архитектор Перми и первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин покинул должность в конце июня. Он занимал эту должность с 2015 года, а ранее работал начальником департамента градостроительства и архитектуры города — сначала в статусе и.о., затем полноценным руководителем ведомства. В 2021 году вошёл в состав комиссии по землепользованию и застройке, а в прошлом году возглавил комиссию по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.