Зарина Ситдикова Платформа основанной в Перми компании Miro прекращает работу в России и Белоруссии Сервис перестанет функционировать с 12 сентября Поделиться Твитнуть

Платформа компании Miro, которая была основана уроженцами Перми, перестанет работать в России и Республике Беларусь с 12 сентября. Об этом со ссылкой на текст почтового уведомления для пользователей сервиса сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, компания объяснила это введёнными против стран санкциями США.

Блокировка аккаунтов российских и белорусских пользователей будет происходить на основании поиска IP-адресов. В связи с этим клиентам, которые хотят сохранить доступ к платформе, разработчики предлагают поменять аккаунт на зарегистрированный в другой стране. Кроме того, во избежание проблем техподдержка сервиса рекомендует пользователям оплачивать подписку с иностранной карты.

Напомним, Miro была основана в 2011 году пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Компания занимается развитием сервиса для командной работы, с помощью которой пользователи могут удалённо обсуждать и визуализировать идеи (с использованием эскизов, схем, диаграмм и прочих способов), обмениваться файлами, проводить встречи. Первый офис платформы располагался в Перми. В марте 2022 года Miro закрыла своё представительство в России и сообщила, что у неё «больше нет сотрудников в этой стране». В июне того же года Miro начала процесс ликвидации российского подразделения и закрыла пермский материнский офис.

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