IT-компания Miro ликвидирует пермское подразделение — ООО «Мультивитамин» Ликвидатором назначена Екатерина Габдульбарова Поделиться Твитнуть

Компания «Мультивитамин» специализировалась на разработке контента для сенсорных экранов

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В Перми ликвидируется ООО «Мультивитамин» (пермское юрлицо IT-компании Miro). Предприятие специализировалось на разработке уникального программного обеспечения и контента для сенсорных экранов. По данным сайта Audit-it.ru, с 6 июня пост руководителя компании вместо Олега Шардина заняла Екатерина Габдульбарова, которая с этой же даты занимается ликвидацией предприятия. Также принято решение о формировании ликвидационной комиссии.

ООО «Мультивитамин» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 16 мая 2011 года пермяками-основателями Miro Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. С 2017 года учредителем общества выступает ООО «Реалтаймбоард» (США).

В 2021 году организация получила выручку в 1 млрд руб. (+57,9% к 2020 году). Чистая прибыль составила 100 млн руб. В 2020 году компания заплатила налогов и сборов на сумму более 62 млн руб.

Напомним, совет директоров американской IT-компании Miro принял решение закрыть пермский офис ещё в марте 2022 года. В организации также сообщили, что останавливают все новые продажи в России и Республике Беларусь из-за ситуации на Украине. Кроме этого, для лиц, попавших в международные санкционные списки, приостановилось действие лицензий.

Офисы компании, кроме Перми, находятся в Лос-Анджелесе, Амстердаме и Сан-Франциско.

Miro — платформа для совместной работы распределённых команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников), разработанная в России и вышедшая на международный рынок. Платформу используют более 15 млн конечных пользователей (по собственным данным компании на май 2021 года) и более 21 тыс. корпоративных клиентов. С 2018 по 2020 год пользовательская база платформы выросла примерно в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что Xsolla ликвидирует головную компанию пермского филиала ООО «Иксолла русский холдинг».

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