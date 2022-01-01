Xsolla ликвидирует головную компанию пермского филиала ООО «Иксолла русский холдинг» Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Иксолла русский холдинг» в лице председателя ликвидационной комиссии Валентины Чемодановой на основании протокола от 24 мая 2022 года приняло решение о ликвидации. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 2 июня. Сообщается, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения в «Вестнике государственной регистрации».

ООО «Иксолла русский холдинг» было учреждено в Перми в июне 2018 года. 99,99% в уставном капитале общества принадлежит американской корпорация «Иксолла холдинг компани» и 0,01% основателю Xsolla Александру Агапитову.

В свою очередь, «Иксолла русский холдинг» выступает учредителем пермских ООО «Иксолла», ООО «Иксолла игры» и ООО «Систем проджектс».

В марте 2022 года уже сообщалось, что пермский филиал Xsolla готовится к переезду в Малайзию. Цель — сохранить международных клиентов и доходы в твёрдой валюте.

Xsolla — это сервис приёма платежей в онлайн-играх. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми и Сеуле. Компания была основана пермяком Александром Агапитовым в 2005 году.

Летом 2021 года в компании Xsolla прошли массовые увольнения. Под сокращение попали 150 сотрудников.

Ранее совет директоров американской IT-компании Miro принял решение закрыть офис в России. Напомним, её основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Российский офис компании также находился в Перми.

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