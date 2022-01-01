Елена Синица
IT-компания Miro решила закрыть свой офис в России
Также приостанавливаются все новые продажи в России и Республике Беларусь
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Совет директоров американской IT-компании Miro принял решение закрыть офис в России. Об этом говорится на сайте компании.
В организации также сообщили, что останавливают все новые продажи в России и Республике Беларусь. Кроме этого, для лиц, попавших в международные санкционные списки, приостанавливается действие лицензий.
«Мы продолжим нести ответственность за поддержку наших индивидуальных пользователей и клиентов в России и Беларуси, которые каждый день используют Miro для разработки идей, совместной работы и создания хороших вещей с распределенными командами по всему миру», — добавили в Miro.
Отметим, что платформу Miro основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Офисы компании находились в Лос-Анджелесе, Амстердаме, Сан-Франциско и Перми.
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