Елена Синица IT-компания Miro решила закрыть свой офис в России Также приостанавливаются все новые продажи в России и Республике Беларусь Поделиться Поделиться Твитнуть

Пример использования «цифровой доски». Скриншот с сайта miro.com

Совет директоров американской IT-компании Miro принял решение закрыть офис в России. Об этом говорится на сайте компании.

В организации также сообщили, что останавливают все новые продажи в России и Республике Беларусь. Кроме этого, для лиц, попавших в международные санкционные списки, приостанавливается действие лицензий.





«Мы продолжим нести ответственность за поддержку наших индивидуальных пользователей и клиентов в России и Беларуси, которые каждый день используют Miro для разработки идей, совместной работы и создания хороших вещей с распределенными командами по всему миру», — добавили в Miro.





Отметим, что платформу Miro основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Офисы компании находились в Лос-Анджелесе, Амстердаме, Сан-Франциско и Перми.

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