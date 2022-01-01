Пермский филиал Xsolla готовится к переезду в Малайзию Компания собирается покинуть Россию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

IT-компания Xsolla может вывезти часть сотрудников российского офиса в Малайзию, об этом сообщает Telegram-канал «Банкста».

Речь о российском филиале, расположенном в Перми. Цель — сохранить международных клиентов и доходы в твёрдой валюте.

Xsolla — это сервис приёма платежей в онлайн-играх. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми и Сеуле. Компания была основана пермяком Александром Агапитовым в 2005 году.

Летом 2021 года в компании Xsolla прошли массовые увольнения. Под сокращение попали 150 сотрудников.

Ранее совет директоров американской IT-компании Miro принял решение закрыть офис в России. Напомним, её основали пермяки Андрей Хусид и Олег Шардин. Российский офис компании также находился в Перми.

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