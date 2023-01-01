Основанная в Перми IT-компания Miro объявила об увольнении 119 человек Это 7% штата Поделиться Твитнуть

Андрей Хусид

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Сервис для совместной удалённой работы Miro объявил о сокращении 119 сотрудников. Это около 7% от штатной численности. Как отметил глава Miro Андрей Хусид (заявление размещено на сайте компании), увольнения помогут сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных направлениях. Причиной кадровых решений он назвал «макроэкономическую ситуацию».

Большая часть сокращений затронет отдел набора персонала и команды разработчиков в рамках оптимизации структуры и новой стратегии развития.

Компания уже уведомила сотрудников об увольнении, пообещала выплатить им выходные пособия и помочь составить резюме для дальнейшего трудоустройства.

В 2024 финансовом году Miro намерена также сократить расходы на подбор персонала, поездки и корпоративные мероприятия.

Напомним, Miro была основана в 2011 году выходцами из Перми Андреем Хусидом (сейчас гендиректор) и Олегом Шардиным. Первый офис платформы располагался в Перми, сейчас штаб-квартиры стартапа расположены в Амстердаме и Сан-Франциско. Как напоминает rb.ru, по итогам последнего инвестиционного раунда Miro привлек $400 млн и достиг оценки в $17,5 млрд.

В марте 2022 года Miro закрыл свой офис в России и сообщил, что у них «больше нет сотрудников в этой стране». Стартап обещал помочь российским сотрудникам в релокации. В июне Miro начала процесс ликвидации российского подразделения и закрыла пермский материнский офис.

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