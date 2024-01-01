На должность главы Соликамского округа в Прикамье претендуют два чиновника Депутаты выберут руководителя муниципалитета на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Конкурсная комиссия определились с кандидатами на пост главы Соликамского округа Пермского края. На этот пост будут претендовать два кандидата: временно исполняющий полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамска Александр Русанов и начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», на следующей неделе, 21 августа, они должны представить свои программы развития округа на заседании местной думы. Затем депутаты должны выбрать главу муниципалитета.

Напомним, в начале августа стало известно, что документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского городского округа подали три человека. Среди них был безработный Илья Мальцев, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов и врио главы Соликамска Александр Русанов.

В качестве основного кандидата называют бывшего главу Ленинского района Перми Русанова, который с 25 июня возглавляет городской округ в качестве и.о.

Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.

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