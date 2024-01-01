На пост главы Соликамска зарегистрировали трёх кандидатов Один их них безработный Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского городского округа Пермского края подали три человека. Среди них безработный Илья Мальцев, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа Игорь Савинов и врио главы Соликамска Александр Русанов. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Конкурс кандидатов на этот пост состоится 14 августа.

Напомним, в качестве основного кандидата на этот пост называют бывшего главу Ленинского района Перми Русанова, который с 25 июня возглавляет городской округ в качестве и.о.

Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.

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