В Перми миллиардные долги «Мотовилихинским заводам» продали за 500 тысяч Информация появилась на ЕФРСБ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о продаже прав требования предприятия к ООО «МЗ «Камасталь» и АО «ПЭМЗ Спецмаш» на общую сумму 4,8 млрд руб. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Победителем торгов по лоту № 2 (права требования к ООО «МЗ «Камасталь» в размере 4,744 млрд руб.) признан индивидуальный предприниматель Андрей Похряев. Он выкупил долг за 500 тыс. руб.

Победителем торгов по лоту № 6 (права требования к АО «ПЭМЗ Спецмаш» в размере 68,887 млн руб.) признан Дмитрий Куликов. Его предложение составило 21,4 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» 23 июля заключил договор купли-продажи непрофильного имущества предприятия (музея «МЗ») с АО «Специальное конструкторское бюро» на сумму 19,4 млн руб.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. В сентябре 2023 года имущественный комплекс предприятия купило АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) за 1,3 млрд руб.

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