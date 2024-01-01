Экс-директор Пермского порохового завода не стал обжаловать приговор Олега Миргородского приговорили к двум годам условно Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский решил не обжаловать приговор краевого суда, которым он был признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

По действующему законодательству, апелляционную жалобу можно подать в течение 15 суток со дня постановления приговора. Согласно картотеке Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции, такой жалобы в последнее время не поступало.

Как ранее писал «Новый компаньон», 10 июня бывшего директора порохового завода признали виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и приговорили к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Помимо этого, осуждённому запрещено на два года занимать определённые должности.

Уголовное дело в отношении экс-директора оборонного предприятия рассматривалось в Пермском краевом суде. По мнению следствия, Олег Миргородский раскрыл гостайну в ходе общения с подчинёнными на одном из производственных совещаний. Руководитель завода вопреки действующим требованиям показал своим сотрудникам документ с секретными данными, несмотря на то, что часть сотрудников не имели права доступа к ним.

В ходе судебного процесса обвиняемый признал вину и просил наказать его судебным штрафом.

Ранее Олег Миргородский был фигурантом уголовного дела, связанного с коммерческим подкупом, в бытность его работы в ОАО «Новосибирский механический завод «Искра». Суд прекратил этот процесс в связи с истечением срока давности преступления.

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