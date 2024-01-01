Зарина Ситдикова
Экс-директор Пермского порохового завода получил условный срок за разглашение гостайны
В ходе процесса обвиняемый признал свою вину
Бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский признан виновным в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ) и приговорён к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Помимо этого, осужденному запрещено на два года занимать определённые должности.
Уголовное дело в отношении экс-директора оборонного предприятия рассматривалось в Пермском краевом суде. По сведениям издания, Олег Миргородский раскрыл гостайну в ходе общения с подчинёнными на одном из производственных совещаний. Руководитель завода вопреки действующим требованиям показал своим сотрудникам документ с секретными данными, несмотря на то, что часть из них не имела к ним права доступа.
Источники издания также отмечают, что в ходе судебного процесса обвиняемый признал вину и просил наказать его судебным штрафом.
Ранее Олег Миргородский был фигурантом уголовного дела, связанного с коммерческим подкупом, в бытность его работы в ОАО «Новосибирский механический завод «Искра». Суд прекратил этот процесс в связи с истечением срока давности преступления.
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