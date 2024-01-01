В отношении экс-директора Пермского порохового завода прекращено одно из уголовных дел Олега Миргородского обвиняли в «откатах» на 2,25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского. Топ-менеджера обвиняли в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», ссылаясь на свой источник.

Уголовное дело было связано с коммерческим подкупом, имеющим отношение к работе Миргородского в ОАО «Новосибирский механический завод «Искра», специализирующемся на производстве взрывчатых веществ. В 2021 году его арестовали в рамках этого уголовного дела.

По данным издания, бывший топ-менеджер «Искры», который обвинялся в получении двух «откатов» на 750 тыс. и 1,5 млн руб. от руководителя фирмы-поставщика «Трансолеум М» Константина Ерёмина, заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования. Миргородский сослался на истечение сроков давности. По закону он составляет десять лет. По первому вменённому Миргородскому эпизоду срок давности истёк в октябре 2023 года, а по второму — в середине апреля этого года. Рассмотрев прошение, суд удовлетворил его и прекратил дело.

Напомним, в конце марта стало также известно, что Миргородский является фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны. По версии следствия, он раскрыл гостайну в ходе общения с подчинёнными. На одном из производственных совещаний в ППЗ Миргородский показал секретный документ своим сотрудникам, причём некоторые участники совещания не имели права доступа к содержащимся в нём секретным сведениям.

В июле прошлого года дело Миргородского передали в Пермский краевой суд, но рассмотрение по существу не начиналось, потому что обвиняемый являлся участником судебного процесса в Новосибирске.

«Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет и стартово-разгонные системы крылатых ракет.

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