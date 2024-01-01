Бывшего директора порохового завода в Перми обвинили в разглашении секретных данных
Когда начнётся судебный процесс, пока не ясно
Олег Миргородский, бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод», является фигурантом уголовного дела о разглашении государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», он якобы раскрыл гостайну в ходе общения с подчиненными. На одном из производственных совещаний в ППЗ Миргородский показал секретный документ своим сотрудникам, причем некоторые участники совещания не имели права доступа к содержащимся в нём секретным сведениям.
Дело Миргородского было передано в Пермский краевой суд в июле прошлого года, однако рассмотрение по существу ещё не началось, поскольку обвиняемый является участником судебного процесса в Новосибирске. В 2021 году Олег Миргородский был арестован в рамках уголовного дела, связанного с коммерческим подкупом, имеющим отношение к его работе на ОАО «Новосибирский механический завод «Искра».
Рассмотрение дела о разглашении государственной тайны в Пермском краевом суде запланировано после принятия решения по делу о подкупе.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.