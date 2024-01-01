Бывшего директора порохового завода в Перми обвинили в разглашении секретных данных Когда начнётся судебный процесс, пока не ясно Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Архив ИД «Компаньон»

Олег Миргородский, бывший директор ФКП «Пермский пороховой завод», является фигурантом уголовного дела о разглашении государственной тайны (ч.1 ст. 283 УК РФ). Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», он якобы раскрыл гостайну в ходе общения с подчиненными. На одном из производственных совещаний в ППЗ Миргородский показал секретный документ своим сотрудникам, причем некоторые участники совещания не имели права доступа к содержащимся в нём секретным сведениям.

Дело Миргородского было передано в Пермский краевой суд в июле прошлого года, однако рассмотрение по существу ещё не началось, поскольку обвиняемый является участником судебного процесса в Новосибирске. В 2021 году Олег Миргородский был арестован в рамках уголовного дела, связанного с коммерческим подкупом, имеющим отношение к его работе на ОАО «Новосибирский механический завод «Искра».

Рассмотрение дела о разглашении государственной тайны в Пермском краевом суде запланировано после принятия решения по делу о подкупе.

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