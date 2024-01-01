В центре Перми открылся ирландский паб сети Harat's Pub Там будут проходить спортивные трансляции Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

По ул. Пермской, 37 в трёхэтажном здании открылся ирландский паб сети Harat's Pub. В начале августа состоялось неофициальное открытие заведения. Официальный запуск проекта запланирован на 16 августа.

Помимо напитков, в меню паба есть горячее, супы, тартеры, закуски, салаты, стейки, стритфуд и десерты. Ожидается, что здесь будут проходить спортивные трансляции, а гости могут играть в дартс и другие игры.

Harat's Pub — одна из крупнейших сетей ирландских пабов в мире, которая была основана в 2009 году. Она работает по франшизе. Сейчас бары сети есть 11 странах и в более 50 городах.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми закрывается популярная кофейня Cup by Cup, которая работала на ул. Сибирской, в Доме чекистов. В начале января была закрыта вторая кофейня сети, которая работала на Комсомольском проспекте, 16. Сейчас команда Cup by Cup работает в двух вегетарианских кафе — Lemon Tree (ул. 25 Октября, 47) и, с недавнего времени, в гостинице «Центральная». Кроме того, основатели сети открыли кофейный шоу-рум «Станция» в Мотовилихе.

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